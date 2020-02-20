Tırnak batması nasıl geçer ayakkabı giymek bile sorun olabilir!

Küçük bir sorun gibi görünüp oldukça acı veren ve bazı durumlarda cerrahi operasyon gerektiren tırnak batması neden olur ve tedavisi nasıldır?

Tırnak batması, tırnak köşe veya kenarının yumuşak ete battığı yaygın bir problemdir. Özellikle ayak baş parmağında ortaya çıkan tırnak batması bir çok kişinin yaşadığı bir sorundur. Sert tırnağın yumuşak dokuyu sıkıştırıp tahriş etmesi sonucu oluşan bu enfeksiyon durumunda bazen ayakkabı bile giyemez hale gelmek mümkündür.

Tırnak batması neden olur? -Dar ayakkabılar ve çoraplar giymek

-Uygun şekilde yapılmayan pedikür uygulamaları

-Yanlış tırnak kesimi

-Darbeler ile oluşan tahriş

-Tırnak boyutu ile tırnak yatağı genişliği oranında dengesizlik

Nasıl tedavi edilir?

Tedavi açısından tırnak batması iki kısma ayrılır. Birincisi tırnak batmasının yeni geliştiği, henüz işlem gerekmeyen hafif vakalar; ikincisi ise birkaç haftadır devam eden, iyileşmeyen kronikleşmiş vakalardır.

Hafif vakalarda evde yapılan uygulamalar ile küçük tedaviler yeterli olabilir. Ciddi olgularda ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Ayak tırnağının altına pamuk veya mumlu diş ipi koymak tırnak batmasının iyileşmesine yardımcı olabilir. Şiddetli batık durumunda tırnağın bir kısmı ya da tamamı tırnak batması ameliyatı ile çıkarılır.