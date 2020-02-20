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Şentop'tan vatandaşlarımızın öldüğü Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili açıklama!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gece saatlerinde Almanya'da bir ırkçı sosyopat tarafından gerçekleştirilen ve 5'i Türk 11 kişinin öldüğü saldırı hakkında, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi

Almanya'nın Hanau kentinde gece bir nargile kafeye korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da çok sayıda Türkün de olduğu kaydedildi.

Saldırganın kimliği belirlendi

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin aşırı sağcı Tobias Rathjen isimli Alman olduğu belirlendi. Saldırgan evinde ölü bulurken, arkasında itiraf mektubu ve bir video bıraktı.

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