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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenan Sofuoğlu'nun isteğine ısrarla hayır diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini ileten AK Partili Vekil Kenan Sofuoğlu'na onay vermedi.

Özel hayatıyla gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motobike İstanbul Fuarı'nın açılış töreninde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Asıl işime geri dönmek istiyorum"

Siyasete bir türlü ısınamadığını belirten Kenan Sofuoğlu, şu ifadelere yer veri: Bana 'sevmedin neden bırakmıyorsun?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Kafama göre bırakıp devam edemeyeceğim bir ortamda değilim. Görev sürem dolduğu zaman bu işi bırakıp asıl işime geri dönmek istiyorum. Şu anki görevimi en iyi yapma gayretindeyim.

Cumhurbaşkanımız ısrarla 'hayır' diyor, ben de ısrarla sormaya devam edeceğim.

"Erdoğan ısrarla hayır diyor"

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini açıklayan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Cumhurbaşkanımızdan izin istedim ancak izin vermedi. Sporcularla sürekli antrenman yapıyorum. Eskisinden daha iyiyim. Motosiklete ve yarışlara çok fazla özlem var. Bu yıl bir kere misafir olarak yarışmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız ısrarla 'hayır' diyor, ben de ısrarla sormaya devam edeceğim.

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