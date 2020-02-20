Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Amacı hakemi etkilemek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara ''İki saat dinlediğimde aklımda kalan derbide nasıl hakemi etkilerim. Mağdur olurum, TFF'yi etkileyip maçı alırım, algı yaparım." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray, "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" sloganıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.

Burada bir konuşma yapan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı; "Üç büyük kulüp sadece Galatasaray FK, Fenerbahçe FK değiliz biz. Spor kulübüyüz. Aklınıza gelecek tüm dallarda her iki cinse eşit yaklaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bizi seçmesinden dolayı rakiplerimize saygısızlık etmeden onur duyuyoruz. Biz UEFA'da olan görüşmelerimizde de Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını ve cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü, tüm spor faaliyetlerinde bulunduğunu anlattık.''

''Tek amacı hakemi etkilemek''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Cengiz, "Ali Koç'u iki saate yakın izledim, rakiplerimize duyduğum saygıdan bir daha izledim. 7 dakika video vardı. Telif hakkı bilmiyorum. Woody Allen diyor ki, 'Hızlı okuma dersi aldım. Sonra da Savaş ve Barış'ı okudum. Olay Moskova'da geçiyor.' İki saat dinlediğimde aklımda kalan derbide nasıl hakemi etkilerim. Mağdur olurum, TFF'yi etkileyip maçı alırım, algı yaparım.Bir maçı kazanırsınız ama bir geleceği yok edersiniz." dedi.

''Hakemlerden cesaret istiyorum''

Geçtiğimiz sezon Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaya değinen Cengiz, "Geçtiğimiz sene Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Açıklamayı yaptıktan sonra siz hakemlere saldıramazsınız! Yazdığınız bildiriye sahip çıkın. Hakemler gördüğünü çalsın, yıpranmış hakemlerin görevlerini bırakmasını istiyoruz. Hakemlere eyyamcılığı öğrettiler. Türk insanı korkak değildir, siz korkmalarını istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

''Duyma sağırlığı yaşayan 500-600 taraftarımız oldu''

2 yıldır Kadıköy'de taraftarların içinden geçtiklerini Ali Koç ve yöneticiler tarafından karşılanmadıklarının altını çizen Cengiz, "40 kişilik loca verdik. Onlar verir mi vermez mi onların problemi bana loca vermez, karşılamaz saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum

Ben değil, taraftarım nasıl karşılanıyor ona bakarım. Geçen sene duyma sağırlığı yaşayan 500-600 taraftarımız oldu. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince ses sonuna kadar açılıyor. Lütfen bunu yapmayın. Biz yaparsak bizi de uyarın. Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Biz ne tuvaletleri kapattık, ne de yüksek sesle hoparlör açtık. Bunu yapmayın, taraftarlarımıza iyi davranın.'' dedi.

''Bir karşılanma beklemiyoruz''

''Ben 2 yıldır Kadıköy'e gidiyorum, taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı.'' diyen Cengiz, ''Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe taraftarı centilmendir. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk." şeklinde konuştu.

''Kadıköy'de kazanamama serimiz elbet bir gün kırılacak''

''20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur.'' diyen Cengiz, ''Kime nasip olur bilmiyorum ama saygı duymak lazım, 14 yıl şampiyon olamadık biz ve artı 6 yıl var. 20 yıl Kadıköy'de kazanamama serimiz elbet bir gün kırılacak.'' ifadelerini kullandı.

Diagne konusu

Diagne konusuna açıklık getiren Galatasaray Başkanı, ''Diagne konusunda 13 milyon euro'luk yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik. Club Brugge ile bir Diagne problemimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir harcamanın heder olmasını istemeyiz. Bu konuda çok sert bir uyarıda bulunduk. Sağ olsun, Club Brugge Başkanı derhal vaziyet etti konuya. Düzenli antrenmana aldılar Diagne'yi. Aramızdaki mali sorunu da hallettik. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dostça ilişkinin devam etmesini diliyorum." dedi.