HABER /  SPOR

Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı. Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan 
1 Belçika 1765 
2 Fransa 1733 
3 Brezilya 1712 
4 İngiltere 1661 
5 Uruguay 1645 
6 Hırvatistan 1642 
7 Portekiz 1639 
8 İspanya 1636 
9 Arjantin 1623
10 Kolombiya 1622 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'un planını engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenan Sofuoğlu'nun isteğine ısrarla hayır diyor
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Amacı hakemi etkilemek
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölenlerin 5'i Türk kafe sahibi ölenlerin isimlerini verdi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda
Palalı Sabri kimdir Ebru Polat'ın sevgilisi Sabri Çelebi nerede?
Numan Kurtulmuş’tan İlker Başbuğ’a sert tepki! O devir geride kaldı
İstanbul'da çöp aracından gelen sesi farkeden işçiler terkedilmiş bebek buldu
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer: Fırat'ın suyu Orta Anadolu'ya getirilsin
Çağla Şıkel'in hakkında cinsel içerikli yazı yazan Ertuğrul Özkök'e cevabı sert oldu
Yorumlar