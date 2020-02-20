Numan Kurtulmuş’tan İlker Başbuğ’a sert tepki! O devir geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarına tepki gösterdi. Başbuğ,"Siyasete ve TSK'ya mesaj verme devri geride kaldı" açıklamasında bulundu.

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Mahkeme kararı gezi olaylarının masum olduğunu göstermez. Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması yeni bir hukuki süreçtir. Süreci siyasallaştırarak propaganda yapıyorlar" dedi. İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarına da değinen Kurtulmuş, "Siyasete ve TSK'ya mesaj verme devri geride kaldı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gezi olaylarına ilişkin davada çıkan kararlara ve Osman Kavala'ya ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Mahkeme kararı Gezi olaylarının masum olduğunu göstermez" sözlerini kullandı.

Gezi olayları

Kurtulmuş, Osman Kavala'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Yeni bir hukuki süreç başladı. Süreci siyasallaştırarak propaganda yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Mahkeme kararının Gezi olaylarının masum olduğunu göstermeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "HSK'nın soruşturma izni normal bir süreçtir" dedi.

Almanya'daki silahlı saldırı

Almanya'daki silahlı saldırıyla ilgili olarak Avrupa'da yükselmekte olan ırkçılığa işaret eden Kurtulmuş şunları kaydetti:"Avrupa'da eğer ırkçı hareketler bu şekilde devam ederse hele hele bunun sonucu olarak böyle çok sayıda insanın öldüğü saldırılar devam ederse bir müddet sonra Avrupa'nın merkez siyaseti zehirlenir."

Yeni darbe söylentileri

Yeni darbe söylentileri hakkındaki bir soruya yanıt veren Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Hiç kimse aklının ucunda geçirmesin. Bu konuyu tartışmamız bile lüzumsuz, kumpanya peşindeler. Darbe söylentilerini bir kenara atıp, işimize bakmamız lazım. Siyasete ve TSK'ya mesaj verme dönemi geride kaldı."

İlker Başbuğ’un açıklamaları

İlker Başbuğ'un FETÖ'ye ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Son derece yanlış, talihsiz ve zamanlaması manidardı" değerlendirmesinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: Örgütle canı pahasına mücadele eden Erdoğan ve AK Parti. Örgüt olarak kabul edildikten sonra destek verenler ortada.

CHP'nin İş bankası hisseleri

CHP'nin İş Bankası hisseleri konusunda da konuşan Kurtulmuş, "(Bu hisselerin) artık bir devlet kurumunun elinde olması lazım. Titiz bir çalışma sürdürülüyor, hukukçular çalışıyor." ifadelerini kullandı.