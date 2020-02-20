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Barcelona forvet Martin Braithwaite'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Leganes'ten Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Serbest kalma bedeli 300 milyon avro olarak belirlenen Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa'da Toulouse, Bordeaux, İngiltere'de Middlesbrough'da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes'e transfer olmuştu.

Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı.

Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine La Liga'nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.

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