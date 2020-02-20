Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken demir sopalarla dövülüp geri gönderildi

EDİRNE'de Yunanistan'a bir grup gömenle yasa dışı yollarla geçmek isteyen Mısırlı Mahmut, Yunan askerleri tarafından yakalanıp demir sopalarla dövüldü. Mahmut, Vücudunun bir çok bölgesinde olayın izlerini taşıyordu.

Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken Meriç Nehri üzerindeki adacıkta Yunan askerleri tarafından yakalanıp darp edildiğini söyleyen 36 yaşındaki Mısırlı Mahmut Muhammed , hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Edirne'den beraberinde bir grup göçmenle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, Yunan askerleri tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bir yerleşim yerine giderek yardım istedi. Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri tarafından alınan Muhammed, hastaneye götürülürek tedavi altına alındı.

"Demir çubuklarla dövdüler" iddiası

Tedavisinin ardından İl Göç İdaresi'ne getirilen Muhammed'in yüzü ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti. Meriç Nehri üzerindeki adacıkta uyuya kaldığını söyleyen Muhammed, "Yunan askerlerinin gelip beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler" diye konuştu. Tüm vücudunda yüzündeki gibi yaralar olduğunu söyleyip, vücudunu gösterdiğinde kimse gördüklerine inanamadı.

"Her şeyimi aldılar"

Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi her şeyimi aldılar. Daha sonra nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdiler. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü" diye konuştu.