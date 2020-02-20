Kremlin açıkladı! Putin Erdoğan ve Ruhani zirvesi için çalışma yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Rusya ve İran arasında yapılacak üçlü zirve için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, yapılacak 3'lü zirve için "Tarih üzerinde henüz mutabakat sağlanmadı" diye konuştu.

"Mutabakat gerekiyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov, şunları kaydetti: İran tarafıyla bu konuda görüşmeler yapıldı, zirve için çalışma yürütülüyor. Rus tarafı belirlenen tarihler için olur verdi ancak bildiğiniz gibi, üç liderin programları üzerinde mutabakat gerekiyor. Henüz bu süreç tamamlanmadı, tamamlandığında herkesi bilgilendireceğiz.

Putin-Erdoğan zirvesi soruldu

Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib konulu olası zirve için somut bir tarih konuşulup konuşulmadığı da soruldu. Peskov, olası ikili zirve için henüz somut bir tarihin konuşulmadığı yanıtını verdi.