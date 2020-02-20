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GS derbi hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

GALATASARAY, derbi hazırlıklarına disiplinle devam ediyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puanın olduğu derbide Aslan, Fenerbahçe'yi yıkarak yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldıktan sonra, antrenman sınırlı alanda pas oyunu ile devam etti. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilmesiyle, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman tamamlandı. Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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