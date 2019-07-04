Uykusuzluk artık sorun olmayacak! Bu tozu kullanın

Gecenin bir yarısı uyanmaktan, tavana saatlerce bakmaktan ve uykusuz geçen günlerden siz de sıkıldınız değil mi? Düzensiz uykunun en büyük sebeplerinden biri strestir. Stres hormonları, iyi bir gece uykusu için dev bir engeldir. Uykusuzluk, vücudunuz ve zihniniz için ciddi sorunlar doğurabilir.