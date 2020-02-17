İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru nasıl yapılır e okul başvuru ekranı

İOKBS yani bursluluk sınavı başvuruları e okul üzerinden yapılmaya devam ediyor. Bursluluk sınavı için öğrencinin öncelikle okul müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Peki 25 Nisan'da yapılacak olan İOKBS sınavı için başvuru formu nasıl doldurulur, İOKBS sınavına kimler başvuruda bulunabilir?

Bursluluk sınavı yani İOKBS sınavı başvuruları MEB'in e okul modülü üzerinden devam ediyor. Bursluluk sınavına girecek öğrencilerin öncelikle başvurularını okul müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. 2020 yılında 25 Nisan'da yapılacak olan Bursluluk sınavı için gelir belgesi, ek 1 formu önemli olacak. Bu belgelerin eksik olması halinde bursluluk sınavı 2020 için başvuru tamamlanmış sayılmayacak.

E Okul üzerinden tamamlanacak olan bursluluk sınavı için başvuru esnasında doğru bilgi vermek ise büyük bir öneme sahip olacak. Yanlış bilgi veren öğrencilerin bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde burs bağlansa dahi geri iade talep edilebilecek. İşte, bursluluk sınavı başvurusu için detaylı bilgiler..

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. İOKBS ve PYBS olarak anılan ve 5-17 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınav başvurusu tarihin uzatılmasıyla birlikte E-Okul üzerinden 24 Şubat tarihine kadar tamamlanabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak elde edemeyeceği sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesive Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek.

Bursluluk sınavı 25 Nisan 2020 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşecek.

Maddi durum belgesinde velinin geliri, velinin eşinin geliri, ekstra gelirler, net yıllık gelir toplamı, yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin isimleri, belgenin içerisinde yer alacak.

Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişsebaşvurusu geçersiz sayılır.