Altın fiyatları daha da artacak! Bugün altının gramı bakın kaç oldu?

ÇİN'de başlayıp dünyayı sarsan virüs sebebiyle gram altın fiyatları uçuşa geçmiş durumda. 20 Şubat perşembe saat 16.00 itibariyle gram altının fiyatı 316 liraya ulaştı.

Altın rekor üstüne rekor tazelemeyi sürdürüyor. Önceki gün 315 liraya kadar çıkan gram altın bugün sabah 316 liraya, çeyrek altın ise 518 liraya yükseldi. Analistlere göre altın fiyatlarındaki yükselişte doların Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu. Altın fiyatlarının sürekli artmasının bir diğer önemli nedeni ise Çin'den dünyaya yayılan virüs salgını...

Saat 16.00 itibariyle gram altın ile çeyrek altının fiyatı şöyle:

Uzman görüşü : Altın fiyatları daha da artacak



UBS analistlerine göre altının ons fiyatı haftalar içerisinde 1,650 dolara ulaşabilir. Altının uzun pozisyonunu koruduğunu belirten UBS Group AG Küresel Servet Yönetimi birimine göre değerli metal, piyasalar koronavirüs salgınına bağlı riskleri değerlendirirken güvenli liman özelliğini gösterdi.

UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun 19 Şubat tarihli raporunda “İlk çeyrek verilerinin iyileşmeden önce kötüleşmesini bekliyoruz.” ifadesi yer aldı. Kurum, altının ons fiyatının haftalar içerisinde 1,650 dolara ulaşmasını bekliyor.

Altın dün ne kadardı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 509,00 lira, Cumhuriyet altını 2.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,87 yükselişle 313,50 liradan işlem gördü.

Dolarda son durum

Saat 16.00 itibariyle dolar 6.09'dan satılıyor. Euro'nun satış rakamı 6.58 olurken, sterlin 7.84 lira.