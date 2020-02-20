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İdlib'den son dakika haberler üst üste geliyor: Şehit ve yaralılarımız var

İDLİB'den son dakika haberler arkaya arkaya geliyor. Milli Savunma Bakanlığı Esed güçlerinin hava saldırısında 2 askerimizin şehit, 5 askerimizin yaralı olduğunu duyurdu.

Muhaliflerin iki bölgede kontrolü sağlaması sonrası İdlib ateş çemberine dönmüş durumda. Son dakika gelişmelerinin peş peşe geldiği İdlib'den saat 17.30'da bir acı haber ulaştı. Esed güçleri İdlib'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. 

Milli Savunma Bakanlığı haberi şöyle duyurdu:

-Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

"Kanları yerde bırakılmadı"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: 

-Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

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