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Cep telefonu patlaması neden olur kılıf seçerken dikkat edin!

Cep telefonunun aniden ısınması ve patlama riskine karşı nelere dikkat edilmeli işte yanıtı...

Bir cep telefonu bataryasının ömrü ortalama bir yıldır. Bataryanın ömrünü anlamak için birçok yetkili serviste bulunan ve performansı ölçen test aletlerinden yararlanılabilir. Gereken önlemlerin alınmadığı durumlarda ise telefon patlamaları kaçınılmazdır.

Cep telefonu neden patlar?

-Telefon patlamalarında cep telefonu için kullanılan kılıflar önemli rol oynamaktadır. Devamlı yüksek ısıya maruz kalan ve sentetik hammadde ile üretilmiş cep telefonlarının ana kartları ısı sebebiyle rahatlıkla bozulabilir.

-Telefonda aynı anda çalışan birden fazla uygulama telefonun ısısını artıran önemli bir faktördür.Gereksiz uygulamaları ihtiyaç dışında kapatmak cep telefonunun mümkün olduğunca havalandırılmasını sağlamak için çok önemlidir.

-Çakma olarak tabir edilen kalitesiz şarj cihazlarının kullanımı nedeniyle voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edilemez bu da yangına sebebiyet verebilir.

Telefonlar değil, içinde yer alan bataryalar patlar. 

-Telefon şarjda iken telefonla oynanması da tehlikeli durumlar yaratabilmektedir. Şarj edilirken batarya normal sıcaklığının kat kat üstüne çıkar.

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