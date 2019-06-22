Aşırı cep telefonu kullanımı boynuz çıkıyor!

Avustralya’daki Sunshine Coast Üniversitesi’den bilim adamları Dr. David Shahar ve Prof. Mark Sayers, 18-30 yaş arasındaki 218 kişinin röntgen çekimlerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu röntgen çekilen kişilerin neredeyse yarısının kafatası şeklinin yoğun cep telefonu ve tablet kullanımına bağlı olarak ‘değiştiği’, boynuzumsu bir çıkıntıya benzediği belirtildi.