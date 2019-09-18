Genç kız duşta feci şekilde öldü! Cep telefonunu fişe takmış

26 yaşındaki genç kız tek yaşadığı telefonuyla birlikte duş almak için banyoya girdi. Bu sıradaki telefonunu şarj etmek için prize takan genç kız birazdan olacaklardan habersizdi. Dakikalar içinde Rusya'da büyük yankı uyandıran bir feci son gerçekleşti.