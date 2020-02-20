5'i Türk 11 kişinin öldüğü ırkçı saldırıdan Alman polisinin haberi vardı!

ALMANYA'da, 5'i Türk 11 kişinin öldüğü ırkçı saldırının şoku atlatılamamışken MÜSİAD Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kidik, vahim bir iddia ortaya attı. Türk işadamı Kidik, "Saldırıdan Alman polisinin haberi vardı" diye konuştu.

Almanya'da ırkçı saldırgan Tobias R, iki farklı nargile kafeye gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırgan daha sonra evinde annesini de öldürdükten sonra canına kıydı ve kendisi dahil 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

"Saat 18.00'de sizinle görüşeceğiz' dediler"

Tüm dünya ırkçı saldırıyı konuşurken MÜSİAD Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kidik, "Alman polisinin saldırıdan haberdar" olduğunu öne sürdü. Olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde önlem alındığını ifade eden Kidik, "Bize bu akşam için 'saat 18.00'de sizinle görüşeceğiz' dediler. Ardından bu olay yaşandı" diye konuştu.

"Bazı milletler yok edilmeli" mektubu

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.