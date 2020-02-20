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Hafter'e ağır darbe! 25 adamı öldürüldü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri terörist Hafter saflarında savaşan milislerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda en az 25 silahlı milisin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hafter milislerinin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı milislerden bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan milislerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

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