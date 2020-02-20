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Bakanlıktan son dakika Pegasus açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları’na ait uçakla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Bakanlık, "12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir." bilgisini paylaştı..

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