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Bakın adliyeye ağzında ne ile girdi kararı duyunca nasıl intihara kalkıştı

TOKAT'ta uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıp mahkeme karşısına çıkan Ahmet Gitgel, yirmi yıl ceza kararını duyunca, ağzına sakladığı kalemle intihar girişiminde bulundu.

Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan kırk yaşındaki Ahmet Gitgel, mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Yaralanan sanık, hastaneye kaldırıldı. 

Adliyeye, ağzında kurşun kalem saklayarak geldi

Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi. 

Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı. Jandarmaların o an müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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