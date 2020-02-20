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Fatih Terim: Kadıköy'de 1 puan yetmez

Dev derbi öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim'in, "1 puan alsak bize yeter düşüncesinde olmayın. Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dediği öğrenildi.

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, çalışmalar devam ediyor.

Kritik karşılaşma öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz." dedi.

"1 PUAN YETMEZ, KAZANMAYA GİDİYORUZ"
Tecrübeli teknik adamın, "Hayatım boyunca her maça kazanmak için çıktım. Hiçbir zaman 1 puan yeterli düşüncesinde olmadı. Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz, kendinizi ona göre hazırlayın." dediği öğrenildi.

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