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İdlib şehitlerimizin ardından hükümetten ilk açıklama

İletişim Başkanı, Fahrettin Altun, Esed rejiminin saldırı sonucundan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.  Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

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