HABER /  SPOR

Başakşehir Lizbon'da turu zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Portekiz ekibi Sporting ile Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçı Sporting 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Sebastian Coates, 44. dakikada Andraz Sporar ve 51. dakikada Luciano Vietto atarken Başakşehir'i tur için umutlandıran tek golü ise 77. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral (Dk. 81 Doumbia), Vietto, Bolasie (Dk. 89 Plata), Sporar (Dk. 70 Mendes)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel (Dk. 70 Elia), Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Aleksic), Visca, Gulbrandsen (Dk. 46 Berkay Özcan), Demba Ba, Crivelli

Goller: Dk. 3 Coates, Dk. 44 Sporar, Dk. 51 Vietto (Sporting Lizbon), Dk. 77 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Crivelli, Dk. 79 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Luis Neto (Sporting Lizbon)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tokat'ta mahkeme salonunda kan donduran olay!
İdlib'de şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Kına gecesi cinayetinde kan donduran ifadeler
FETÖ'nün avukatları bu kez casusluk yapmış
Bakan Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok
Pentagon 715 milyon dolarlık rezaleti itiraf etti
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib şehitlerimizin ardından hükümetten ilk açıklama
Bakanlıktan son dakika Pegasus açıklaması
CHP'den hükümete İdlib uyarısı olumsuz sonuçları olacak
TFF açıkladı Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Hafter'e ağır darbe! 25 adamı öldürüldü
Ek atama olacak mı 2020 Bakan Ziya Selçuk son haberi verdi
Yorumlar