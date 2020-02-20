Başakşehir Lizbon'da turu zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Portekiz ekibi Sporting ile Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçı Sporting 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Sebastian Coates, 44. dakikada Andraz Sporar ve 51. dakikada Luciano Vietto atarken Başakşehir'i tur için umutlandıran tek golü ise 77. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral (Dk. 81 Doumbia), Vietto, Bolasie (Dk. 89 Plata), Sporar (Dk. 70 Mendes)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel (Dk. 70 Elia), Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Aleksic), Visca, Gulbrandsen (Dk. 46 Berkay Özcan), Demba Ba, Crivelli

Goller: Dk. 3 Coates, Dk. 44 Sporar, Dk. 51 Vietto (Sporting Lizbon), Dk. 77 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Crivelli, Dk. 79 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Luis Neto (Sporting Lizbon)