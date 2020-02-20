İdlib'de 50 rejim askeri öldürüldü

İdlib'de, 2 askerimizi şehit eden 5 askerimizi de yaralayan Esed rejimini Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik düzenlenen saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anında düğmeye bastı. Sıcak bölgede tam 50 rejim askeri öldürüldü.

Detaylı açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

50 REJİM ASKERİ, 5 TANK, 2 ZIRHLI ARAÇ, 2 PİKAP, 1 OBÜS

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi." ifadelerine yer verildi.