HABER /  GÜNCEL

İdlib'de 50 rejim askeri öldürüldü

İdlib'de, 2 askerimizi şehit eden 5 askerimizi de yaralayan Esed rejimini Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik düzenlenen saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anında düğmeye bastı. Sıcak bölgede tam  50 rejim askeri öldürüldü.

Detaylı açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

50 REJİM ASKERİ, 5 TANK, 2 ZIRHLI ARAÇ, 2 PİKAP, 1 OBÜS
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!
İdlib'den son dakika haberler üst üste geliyor: Şehit ve yaralılarımız var
Rusya’dan soğuk duş etkisi yaratan İdlib açıklaması: Yanıt verilmesini meşru kıldı
İdlib'e operasyon başlatıldı! 2 köye girildi şiddetli çatışmalar var
5'i Türk 11 kişinin öldüğü ırkçı saldırıdan Alman polisinin haberi vardı!
Altın fiyatları daha da artacak! Bugün altının gramı bakın kaç oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan son dakika Pegasus açıklaması
CHP'den hükümete İdlib uyarısı olumsuz sonuçları olacak
TFF açıkladı Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Hafter'e ağır darbe! 25 adamı öldürüldü
Bakın adliyeye ağzında ne ile girdi kararı duyunca nasıl intihara kalkıştı
Ek atama olacak mı 2020 Bakan Ziya Selçuk son haberi verdi
Yorumlar 3 yorum