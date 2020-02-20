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Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Amerika merkezli Bloomberg'in "İdlib'de Suriye ordusunu durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma füze sistemlerinin talep edildiği" iddialarıyla ilgili konuştu. MSB yetkilisi, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki Türk askerinin şehit olduğunu duyurduğu anlarda ABD'den dikkat çeken bir haber gelmişti. Bloomberg, Türkiye'nin Esed Rejimi'ne karşı kullanmak için ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi talep ettiğini yazdı.

Türkiye'nin patriot istediği iddia edilmişti
ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Ankara'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, Rusya'nın hava desteği sağladığı Suriye ordusunu durdurmak için Washington'dan iki adet Patriot hava savunma füze sistemi talep ettiğini iddia etti. Haberde Ankara'nın Türkiye'nin güney sınırına Patriot konuşlandırarak "Rusya'nın hava desteği verdiği Suriye ordusunun gelecekteki saldırılarını engellemeye uğramadan cezalandırma fırsatının verilmesini talep ettiği" iddiasına yer verildi.

Patriot iddiası yalanlandı
Sputnik'te yer alan habere göre; Bloomberg'in "Ankara'nın İdlib için Washington'dan Patriot talep ettiğine" dair iddialarMilli Savunma Bakanlığı yetkililerine soruldu. MSB yetkilileri "Bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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