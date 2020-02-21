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ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Esad'a tepki: Utanmazlık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esad rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

''Kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor''
Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esad rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esad, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Deneme uçuşlarına açılmıştı
2013’te Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esad rejiminin 2017’de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

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