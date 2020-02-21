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Bahçelievler'de büyük yangın

Demirören Haber Ajansı

BAHÇELİEVLER'DE tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İş yerinde çalışanların olmaması büyük bir faciayı önlerken, 6 katlı binanın alt katları ise özel okul olarak hizmet verdiği öğrenildi.  

Yangın Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi Kavak Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 4 katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanılan binada çalışanların ve öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı engelledi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

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