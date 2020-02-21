Karadenizde sular bereketli balık tezgahları dolmaya başladı

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle beraber hem balıkçıların hemde vatandaşın yüzü gülmeye başladı. Balık bolluğuyla beraber haliyle fiyatlar düştü.

Karadeniz' de bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte kendini göstermeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun avlanmaya başlanması ile fiyatı 20 TL'ye geriledi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ederken, bu yıl sınırlı miktarda avlanan palamut, su sıcaklığının düşmesiyle kendini göstermeye başladı. Sezon açılışında kilosu 80 TL'den alıcı bulan palamutun tezgahlarda artmasıyla fiyatı 20 TL'ye geriledi. Trabzon'da balık tezgahlarında palamutun yanı sıra hamsinin kilosu 10 TL'den satışa sunulurken somon 30 TL, barbun 20 TL, levrek 30 TL, uskumru 15 TL, istavrit 20 TL, mezgit ise 20 TL'den satılıyor.

Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Şu anda tezgahlar oldukça zengin. Her çeşit balığı tezgahta bulmak mümkün. Hatta sezon başından beri kendisini bir türlü göstermeyen palamut bile tezgahlarda yerini aldı. Uygun fiyata satılıyor balıklar. Vatandaşlar oldukça memnun" diye konuştu.

Balık almaya gelen vatandaşlardan Ercan Özşeker, "Geçen yıla oranla çok iyi durumdayız. Bu ara oldukça bolluk var. Çiftlik balıkları da var deniz balıkları da var. Bizim için tercih arttı. Güzel ve sağlıklı lezzetler bunlar. Fiyatlarda uygun bu dönem. Sıklıkla tercih etmeye çalışıyoruz balığı" cümlelerini kullandı.