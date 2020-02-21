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Dolar/TL rekora doymuyor! 3 gün üst üste zirve yaptı

Piyasalar İdlib'deki gelişmelere odaklanırken dolar/TL güne 6.10 seviyesinin hemen üstünde başladı.

İdlib’i bir anda ateş çemberine çeviren gelişmeler art arda yaşandı. Sıcak gelişmeler sonrası önemli açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz, ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil." diye konuştu.

Dolar/TL gelişmelerin izleneceği ve Fitch kararının açıklanacağı güne önceki günkü rakama yakın 6,10 seviyesinde başladı.

Türkiye’nin kredi notu

Analistler Foreks anketinde Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruyacağı tahmininde bulundu. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in kararını gece yarısından sonra vereceği öğrenildi.

Öte yandan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Altın da güne rekorla başladı

Altın fiyatları güne yeni bir rekorla başladı. Gram altın 319 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını ise 2.130 lirada yer alıyor. Ons altın ise 1.625 doları aştı.

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