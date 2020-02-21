Yağmurlu havalarda yaşanan eklem ağrıları romatizma mı belirtileri neler?

Genellikle havanın yağmurlu olduğu zamanlarda romatizmal ağrıların arttığını ifade edilir. Peki romatizma ile havanın ilişkisi nedir romatizmanın belirtileri nelerdir?

Her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalık olan romatizmanın birçok çeşidi var.

Romatizma başlığı altında 200'den fazla hastalık bulunuyor. İltihaplı olan ve olmayan romatizma olarak iki başlık altında toplanıyor.İltihaplı olan romatizma tiplerinin genetik geçişli olduğu düşünülse de bu hastalığa neyin sebep olduğu henüz anlaşılamamıştır. Ancak iltihapsız romatizmaya çoğunlukla genetik faktör, eklemin aşırı yıpranması, fazla kilo, spor yaralanmaları ve travmalar sebep olabilir.

Bel ağrılarının yaklaşık yüzde 10'u omurganın iltihaplı romatizmasından kaynaklanıyor.

Romatizma ile yağmurlu havanın ilişkisi var mı?

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir.

Ağrı ile en kuvvetli ilişki, gün ışığı süresi ve de hava sıcaklığı arasında bulunmuş. Yani ne kadar uzun süre gün ışığı var ve de ne kadar sıcak ise ağrı o kadar az yaşanıyor.

Romatizmanın belirtileri nelerdir?

Kas güçsüzlüğü, kas ağrısı, sırt ve bel ağrısı, ciltte döküntüler, tırnak değişiklikleri, deri sertliği, gözyaşı azalması, ağız kuruluğu, gözlerde kızarıklık, görmede ani azalma ve kayıp, uzun süreli yüksek ateş, parmaklarda renk solması, solunum sistemi ile ilgili belirtiler (Nefes darlığı, kuru öksürük, kanlı balgam vb.) görülür.