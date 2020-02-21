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Altın fiyatları 7 yılın zirvesini de geçti! İşte 21 Şubat Cuma altın fiyatları

Yükselişe geçen altın fiyatları 21 Şubat Cuma gününe yeni bir rekorla başladı. Gram altın 319 lira, çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.

Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,60 değer kazancıyla başlayarak 319,63 lira seviyelerinde yer alıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde  0,52 değer kazanarak 1.628,24 dolar seviyesinde bulunuyor.

Neden yükseliyor?

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Sakin bir veri gündemi olacak

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

310-315 lira bandı

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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