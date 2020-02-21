Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü! Hangi ülkede kaç vaka var

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. Virüs dünya ülkelerinde de hızla yayılıyor. Peki hangi ülkede kaç vaka var?

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam eden koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor.Buna göre bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 723 kişiye bu vüris bulaştı. Virüs nedeniyle tedavi altında bulunanların sayısı ise 18 bin 478...

Gün geçtikçe yayılıyor

Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sadece Çin'de 75 bin 465 vaka sayısı var

Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Ülke ülke vaka sayısı

Tayvan'da da 24 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."