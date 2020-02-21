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Falcao'dan Terim'e: Bu maçları oynamak için geldim

Sakatlığını atlatan Radamel Falcao, Fatih  Terim'le 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Radamel Falcao, Fatih  Terim'den ilk 11'de oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray’da sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao derbide oynayacak mı? Herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi... Bir tarafta form tutan ve neredeyse her maçta gol atan Adem Büyük diğer tarafta kalitesi tartışılmaz olan ancak maç eksiği bulunan Falcao. Fatih Terim’in de şu anda ikilemde olduğu ve son ana kadar duruma bakacağı belirtiliyor.

45 dakika görüştü
Takvim'in haberine göre; Radamel Falcao, Fatih  Terim'den ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

''Bu maçları oynamak için geldim''
Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, Ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı tercihini büyük ihtimalle Falcao'dan yana kullanacak.

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