Amerika'nın 10 yıllık Türkiye planı Nedim Şener 'bu yazıyı kesip saklayabilirsiniz' notunu düştü

Nedim Şener, CIA’in yan kuruluşu RAND Corporation'ın Pentagon'a sunduğu Darbe ihtimalinden bahsettiği rapordan sarsıcı bölümler aktarıp, yazısını "Bu yazıyı kesip saklayabilirsiniz" notuyla tamamladı.

CIA’in yan kuruluşu RAND Corporation tarafından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için hazırlanan rapor, “darbe” söylentileriyle gündeme geldi.

15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ’cülerin tasfiye edilmesinden rahatsız olan Amerika’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Türkiye ile ilişkilerinin yeniden geliştirilmesine odaklanan rapordan öne çıkan başlıkları Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener köşe yazısında paylaştı.

Her şey Amerikan çıkarları için

Türkiye-ABD ilişkilerinin gelecek on yılda alacağı şeklin ABD yararına olması için neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı raporu Şener, maddeler halinde paylaştı:

“A) ABD, Türkiye ile son yıllarda yaşanan rahatsız edici gelişmelere karşı tampon oluşturmak amacıyla uzun vadeli bir strateji takip etmelidir. ABD aynı zamanda, eğer demokratik bir muhalefet ortaya çıkar ve Türkiye’yi daha işbirlikçi müttefik ve güvenilir bölgesel ve küresel ortak olma yolunda yeniden yapılandırırsa, gelecek on yılda ortak çıkarlara uyma konusunda işbirliğini sürdürecek girişimlere ihtiyaç duyacaktır.

B) ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, ABD’nin Türk müttefikleri ve Kürt ortaklarıyla kıvrak diplomatik görüşmeler ve daha fazla politika ayarlamaları yapması gerekir.

"İncirlik üssünü kaybedebiliriz"

C) ABD ve NATO askeri güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile sürekli ortak harekât icra etmesi Rusya’nın Türkiye üzerindeki etkisine karşı denge sağlayabilir.

D) ABD savunma planlayıcıları, geçici veya kalıcı olarak İncirlik Hava Üssü ve Türkiye’deki diğer ABD ve NATO tesislerinin kullanımını kaybetmeye hazır olmalıdır.

E) Türk Milli Savunma Bakanı’nın artan önemi göz önünde tutularak, ABD ordusu ile Türk Genelkurmay Başkanlığı komuta kademesi arasındaki diyalog arttırılmalı ve ABD-Türkiye Üst Düzey Savuma Grubu’nu yeniden canlandırmak amacıyla daha fazla güç sarf edilmelidir.

Türkiye’nin subaylarını ABD okullarına göndermeye devam etmesi sağlanmalıdır

F) ABD ordusu, Türkiye’nin Milli Savunma Üniversitesi’nin müfredatını oluşturmaya yardımcı olma yollarını araştırmalıdır. Böylelikle Türkiye’nin subaylarını ABD okullarına göndermeye devam etmesi sağlanmalıdır. Bu durum uzun vadede Türkiye ile sivil-asker işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacak ve Türk ordusunun geleceğine, ABD ve NATO ile ortaklığı ve uyumunu güçlendirme kapsamında yön verme konusunda etkili olacaktır.”

Amerika’nın planı bu. Onların ne yazdığı değil, bu senaryolara karşı Türkiye’nin ne yapacağı önemli.

NOT: Bu yazıyı kesip saklayabilirsiniz