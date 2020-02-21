Saffet Sancaklı'dan dev derbi öncesi uyarı

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak derbi maçları öncesi yaptığı açıklamada "Benim burnuma kötü kokular geliyor. Beka mücadelesi veriyoruz, bunu verirken birileri futbol üstünden bu terörü kaşıyabilir ve bize sıkıntı yaratabilir.'' dedi.

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ile Beşiktaş-Trabzon derbi maçları öncesi uyarılarda bulundu.

"Benim burnuma kötü kokular geliyor''

Sancaklı şunları söyledi: "Benim burnuma kötü kokular geliyor. Beka mücadelesi veriyoruz, bunu verirken birileri futbol üstünden bu terörü kaşıyabilir ve bize sıkıntı yaratabilir. Sağduyuyu koruyalım ve tuzağa düşmeyelim. Birileri bu işi fazla kaşımaya başladı. Futbolun ve sporun ne manaya geldiğini bize unutturmaya çalışıp başka mecralara çekmek isteyenler var.

''Sporda rekabetin yanı sıra işbirliği de önemlidir''

Spor ve futbol, insanları bir araya getiren, kaynaştıran, eğiten, bütünleştiren, güzel duygular yaşatan bir kültürdür. Sporda rekabetin yanı sıra işbirliği de önemlidir."