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Hayallerine doğru tek bacağıyla emin adımlarla koşuyor

KARTAL D-100 Karayolu'nda hayallerine doğru emin adımlarla ilerleyen, her türlü engeli aşarak hedefini gerçekleştirmek isteyen bir genç görüntülendi. Tek bacağı olmayan genç sporcu bir gün milli takımda olmak istiyor.

Kartal D-100 Karayolu'nda tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelen amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, "Hedefim milli sporcu olmak." dedi. 

Kartal D-100 Karayolu'nda dün tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. 17 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ama azimle hayata tutunan amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi. Antrenmanlarını Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelerek yapan engelli sporcu, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor.

"Herkes kalbinin ekmeğini yer"

Ahmet Dönmez, "Korku yok. Yüce rabbim yürek vermiş kullanıyoruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Zaten kaza geçirdiğim de oldu. Araba çarptı bana. Ailem tek bacak sürdüğüm için korku yaşıyor. 2003 yılında bundan 17 sene evvel, 13 yaşındayken çocuk yaşlarda babamın kullanmış olduğu kamyonun ben dışarıdaydım ön tekerinin altında kaldım. Görünmez kaza, babamın da suçu yok." diye konuştu.

İş istediğini dile getirdi

İş bulamadığını söyleyen sporcu Dönmez, "İŞKUR'a da müracaat ettim. Birkaç kere gitmeme rağmen iş bulamadım. Ben değerli büyüklerimden zaten bir bacağım yok benim. İş istiyorum masa başı yapabileceğim bir iş, herhangi bir iş. İlla kadrolu olmasına gerek yok. Fabrika işi de olur, ben yapabileceğim iş istiyorum. Spor yaptığım için bazı temel ihtiyaçlarım oluyor. Yarışlara gitmek istiyorum gidemiyorum. Bisikletle ilgili yüzmeyle ilgili spor malzemesi almak istiyorum alamıyorum." şeklinde konuştu. 

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