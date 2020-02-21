Herkes oto lastikçisi sanıyordu ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

BURSA'da oto lastikçilik yapan F.C.'nin ev ve iş yerinden adeta mühimmat deposu çıktı. Sakladığı silah ve kılıçları görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan oto lastikçisi F.C.'nin silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında el yapımı silahların da bulunduğu 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi. F.C. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.