HABER /  GÜNCEL

İranlının midesinden çıkan uyuşturucular şaşkınlık yarattı ne ararsan var

Demirören Haber Ajansı

ADANA'ya Van üzerinden gelen İralı Faramaz T.'nin midesinden 47 paket uyuşturucu çıktı. Şüpheli ifadesinde "Beni Van'da uyuttular. Bana ne yutturdular bilmiyorum" dedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan kente uçakla gelen İranlı Faramarz T.'den şüphelendi. İlk incelemede, herhangi bir suç unsuru bulamayan polis, Faramarz T. midesinde uyuşturucu taşıyor olabileceğinden kuşkulandı. Hastaneye götürülen Faramarz T.'nin röntgen filmi çekildi.

21 paket eroin, 22 paket afyon sakızı 4 paket metanfetamin

Şüphelinin bağırsaklarında, 4 paket metanfetamin, 21 paket eroin, 22 paket afyon sakızı olduğu saptandı. Faramarz T.'nin bağırsak ve midesindeki uyuşturucular endoskopi ile çıkarıldı.

Van'da beni uyuttular, ne yutturdular bilmiyorum

Operasyondan sonra gözaltına alınan Faramarz T. sorgusunda, "Beni Van'da uyuttular. Bana ne yutturdular bilmiyorum" dedi. Faramarz T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Amerika'nın 10 yıllık Türkiye planı Nedim Şener 'bu yazıyı kesip saklayabilirsiniz' notunu düştü
Darbeci general Halife Hafter'den 'Ateşkes' için Türkiye şartı
11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırıldı
BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye temsilcisine haddini bildirdi
Altın fiyatları 7 yılın zirvesini de geçti! İşte 21 Şubat Cuma altın fiyatları
Ali Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Millet Kütüphanesi'ne nasıl girilir girişler ücretli mi?
Tokat'ta mahkeme salonunda kan donduran olay!
Kına gecesi cinayetinde kan donduran ifadeler! Damadın boğazını kesmişti
Falcao'dan Terim'e: Bu maçları oynamak için geldim
Osman Kavala'nın savcılık ifadesi medyaya sızdı CIA detayı önemli
Allah'ın ahirette yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir günahları ne?
Yorumlar