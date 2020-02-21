Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiler! Aniden bir baskın düzenleyebilir

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya ne zaman saldıracağına ilişkin tarih verdi.

Rusya'nın olası Ukrayna işgali ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna yetkilisi Vadim Skibitsky,"Tahmini olarak 2022-2023 yıllarında "işgal"in başlayacağını, "Rus ordusu seferberlik bile çıkarmadan aniden bir baskın düzenleyebilir." dedi.

Ukrayna sürekli olarak Rusya'nın saldıracağı yönünde açıklamalar yaparken, Rus yetkililer bunu sürekli yalanlıyor.

Rusya tek kurşun atmadan Kırım'ı ilhak etti

Rusya tek bir kurşun atmadan Kırım yarımadasına girip, 18 Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile Kiev'de yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum" demişti.

Bu sözlerin ardından Rusya ve Türkiye arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde silahlı çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Bu çatışmalarda şimdiye kadar 15 binden fazla kişi öldü.