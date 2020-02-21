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Muslera: Altay efsane olabilir

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe forması giyen genç meslektaşı Altay Bayındır için övgü dolu ifadeler kullandı.

9 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernandı Muslera, Türkiye’de en beğendiği kalecileri açıkladı.

''Efsane olabilir''
Socrates Dergi’ye konuşan Uruguaylı file bekçisi, “Gelecek adına çok yetenekli kaleciler görüyorum. Bunların başında Fenerbahçe’den Altay ve Trabzonspor’dan Uğurcan’ı sayabilirim. Türk Milli Takımı’nı gelecek on yılı boyunca sorunsuz temsil edebilecek iki kişi olarak görüyorum. Altay, Volkan Demirel’in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı. Başakşehirli Mert’i de çok beğeniyorum. Takım arkadaşım Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında, milli takım çok iyi bir kaleci kazanacak” dedi.

''Galatasaray o şansı zorlar''
Şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, “Ben bunun kulübün yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Futbolcusundan personeline herkeste, ‘Galatasaray yarıştaysa kazanırız’ düşüncesi oluştu. Hepimiz son ana kadar savaşma bilincine sahibiz ve eğer yarıştaysak, bu durum bizi öne çıkarıyor” diye konuştu.

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