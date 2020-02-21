Kına gecesi damadının boğazını kesen kayınpederin ifadesi tüyler ürpertti

GAZİANTEP'te, evlerinin önünde yaptıkları kınada, damadı Eser Efsane'yi (32) boğazını keserek öldüren, Mehmet Gökbulut, ilk duruşmadaki ifadesinde "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, yaklaşık 5 ay önce nişanlandı. Bir ay sonra nikah masasına oturan çift, daha sonra da düğün hazırlıklarına başladı. Ancak aileler, düğün alışverişi nedeniyle tartıştı. Kız ailesi düğünden vazgeçince, çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi.

20 Eylül günü kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Kınada, gelinin babası Mehmet Gökbulut damat Eser Efsane'yi boğazını keserek öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı. Gökbulut ile cinayette kendisine yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiarederi Gökhan Gökbulut tutuklandı.

Olay günü ilaç almıştım

Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Gökbulut, damadını, boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Olay günü ilaç kullandığını öne süren Gökbulut, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu anlatarak, "Kızım bana 'Eser beni zorla kaçırıp bana sahip oldu' demişti. Olay günü de rahatsızdım ve ilaç almıştım. Kına gecesinde bıçağı mutfaktan alıp Eser'in yanına gittim. Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında da aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim. Annesi üzerime gelince onu da yaraladım. Olay günü seki tane hap içmiştim. Olay sonrası oğlum beni alıp havaalanı tarafına götürdü. Baygın haldeydim. Sonra emniyete gidip, teslim oldum" dedi.

Eşimin 'Ben namusumu temizlediğini duydum'

Ayyuş Gökbulut ise suçlamaları kabul etmeyerek, eşinin böyle bir şey yapacağından haberi olmadığını iddia etti. Olayın bir anda meydana geldiğini söyleyen Ayyuş Gökbulut, "Bu konu evde hiç konuşulmadı. Olay sırasında biber gazını ben sıkmadım. Karşı taraftan ele geçirdim. Benim olayla bir ilgim yok. Ben olay sırasında evdeydim ve dışarı çıktığımda eşimin Eser'in boğazına bıçak dayayıp, 'ben namusumu temizledim' dediğini duydum" şeklinde konuştu.

Cafer Gökbulut ile Gökhan Gökbulut da cinayetle ilgilerinin olmadığını söylediler.

Gelinin annesi biber gazı sıktı

Kına gecesinde aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Eser Efsane'nin annesi Meryem Fidan, "Kına gecesinin kendi evleri yerine kız kardeşinin evinde yapılması için ısrar ettiler. Kına gecesinin ilerleyen saatlerinde ise kargaşa çıkardılar. O sırada ben oğlumu kanlar içinde yerde gördüm. Gelinin annesi de biber gazı sıktı. Oğlumu yerde görünce onu korumak için önüne atlamaya çalıştım. Bu sırada gelinin babasının beni de bıçakladığını hissettim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Adli Tıp raporu istendi

Mahkeme, tanık Damla Efsane'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve rahatsızlığı nedeni ile sürekli ilaç kullanan Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.