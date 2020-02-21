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Akdeniz Asamblesi’nden skandal karar Türkiye -Libya anlaşması kınandı

Türkiye ve Libya arasında yapılan ve Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını garanti altına alan anlaşmayla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Akdeniz Asamblesi'nde oylamaya sunulan anlaşmanın aleyhine karar çıktı.

Yunanistan’ın başkenti Atina'da yapılan, Türkiye'nin de üyesi olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nden skandal bir karar geldi. Asamble toplantısında Mısır'ın girişimiyle, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının “kanunsuz” olduğuna ilişkin bir karar tasarısı oylandı. Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Libya ve Filistin milletvekilleri bile Türkiye alehine oy kullandı. 

Libya ve Filistin milletvekilleri de Türkiye karşıtı oy verdi

Oylamada, sadece toplantıda hazır bulunan beş Türk milletvekili ile Ürdün'den bir milletvekili, Mısır'ın sunduğu skandal karar tasarısına “hayır” oyu verdi. Karar tasarısı oylanırken, toplantıda hazır bulunan Libyalı vekillerin de Mısır'ın önerisine “evet” oyu kullanmaları dikkat çekti. Benzer şekilde, Filistinli parlamenter de öneriye destek oyu verdi.

Öztunç: Ne kadar yalnızlaşmışız

Toplantıya katılan TBMM heyeti içinde yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Atina'daki toplantıda yaşananların, AKP hükümetinin izlediği yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığını gösterdiğini söyledi. Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın hukuka uygun ve meşru olmasına rağmen, tüm dünyada farklı bir bakış açısı olduğuna dikkat çeken Öztunç, “Mısır’ın Türkiye-Libya anlaşmasını kanun dışı olarak tanımlayan önergesine biz 5 Türk delegenin dışında sadece bir Ürdün’lü vekil ret oyu verdi. Filistinli vekil bile  Türkiye’nin yanında yer almadı. Libya’yı temsilen toplantıda hazır bulunan vekiller de anlaşma aleyhine oy kullandı ve Türkiye’yi kınadıklarını açıkladılar” dedi.

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