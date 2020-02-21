Tutuklanan Osman Kavala'dan açıklama: Darbe planlayıcısı olduğum...

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davadan beraat ettikten birkaç saat sonra 15 Temmuz darbe soruşturmasından tutuklanan Osman Kavala açıklama yaptı. Osman Kavala, 'iddia mantıksızdır' dedi.

Osman Kavala, 18 Şubat’ta yapılan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın yedinci duruşmasında, birlikte yargılandığı dokuz kişiyle birlikte beraat etmişti. Beraat kararının ardından tahliyesi beklenen Osman Kavala hakkında aynı gün gece saatlerinde 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı bir soruşturma nedeniyle tekrar tutuklandı.

Osman Kavala, Gezi'den 28 ay hapis yattığı Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişmenin ardından Osman Kavala yazılı bir açıklama yaptı.

Kavala’nın bugün internet sitesinden yayınlanan açıklaması şu şekilde:

* Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları

olumlu yönde bir adımdır.

Cumhurbaşkanının müdahalesi

* Ben, Gezi Davası'ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum. Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım.

* İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet’ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü.

Darbe ithamı art niyetli

* Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir.

* Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum.