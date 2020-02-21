Bunalıma girip kendisini ormanlık alanda asarak yaşamına son verdi

ANTALYA' da yol kenarından geçenler ormanlık alanda asılı bir kişi gördü, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, cesedin Osman Ç.ye ait olduğunu belirledi.

Antalya'da, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç. (72), ormanda kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Bunalıma girip kendini astığı düşünülüyor

Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan ormanda meydana geldi. Antalya Bulvarı'ndan geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde , ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin, Osman Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç.'nin intihar ettiği kanısı üzerinde duruyor. Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.