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'Banker Bilo' filmi gerçek oldu kaçak göçmenleri kandırıp yola bıraktılar

ADANA'da insan kaçakçıları tarafından avrupaya gidecekleri söylenip yol kenarına bırakılan kaçak göçmenler, gelen ihbar üzerine yakalandı.

Adana'da, insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmeni, "İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz" dedi, yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadıkları, akıllara 'Banker Bilo' filmini getirdi. 

D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçakları görenler polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarındaki yeşillik alanda oturan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmenle karşılaştı. Kaçak göçmenlerin Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu olduğu belirlendi

Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

İnsan kaçakçılarına kişi başı bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.  

"BANKER BİLO"FİLMİNİ ANDIRDI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi. 

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