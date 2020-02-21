Dolandırılmamak için bu önlemlere dikkat edin uygulayın
Ülkemizde neredeyse her gün ortalama 100 kişi dolandırıcılar tarafından mağduriyet yaşıyor. Dolandırıcılar karşısında kilit önlemler almak da bizim elimizde.
Dijital platformların sağladığı kolaylıklar karşısında bazı durumlarda önemli sayılabilecek kadar risk taşıyor. Risklerin en büyük örneği ise her geçen gün dolandırılma olaylarının artması olduğu söylenebilir. Peki dolandırıcıların en büyük yöntemleri ne, nasıl önlem alırız?
1- OLTALAMA: “Phishing” de denilen en yaygın internet dolandırıcılığı yöntemi. Yasal bir kurum gibi davranan dolandırıcılık şebekeleri, internette alışveriş sitelerine ve sosyal medya ağlarına sahte reklamlar üzerinden tuzak linkler verir. Bu linklerden birine tıklayan vatandaş, hesaba şifresini girince şifre şebekenin eline geçer ve şebeke hesapları boşaltır.
KORUNMAK İÇİN : Bilinmeyen linklere tıklamamak.
2- VİRÜSLÜ E-POSTA: Vatandaşların mail adreslerine virüslü posta gönderip şifre çalma yöntemi. Şebekeler bu şifrelerle banka hesaplarını boşaltabiliyor.
KORUNMAK İÇİN : Bilinmeyen adreslerden gelen mailleri ve spam’leri açmamak.
3- ŞİFRE SORGULAMA: Şebekeler e-posta veya telefonla arayarak, güvenlik riski olduğu yalanıyla bilgileri alıp hesapları boşaltıyor,
KORUNMAK İÇİN : Şifreleri kimseyle paylaşmamak.