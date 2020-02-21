Dolandırılmamak için bu önlemlere dikkat edin uygulayın

Dijital platformların sağladığı kolaylıklar karşısında bazı durumlarda önemli sayılabilecek kadar risk taşıyor. Risklerin en büyük örneği ise her geçen gün dolandırılma olaylarının artması olduğu söylenebilir. Peki dolandırıcıların en büyük yöntemleri ne, nasıl önlem alırız?