Fenerbahçe yöneticisi Kızılhan'a FETÖ Borsası savcısına rüşvet vermekten dava açıldı

Fenerbahçe Kulubü Yönetim Kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan hakkında, "FETÖ Borsası" kurduğu iddiasıyla 28 yıl hapisle yargılanan Savcı Lütfi Karabacak'a bir milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, bozulan işleri nedeniyle 3.5 ve 5 milyon dolarlık iki çek karşılığında borç aldı. Borç aldığı kişiler, çeklerden ilki olan 3.5 milyon dolarlık ödemeyi Kızılhan'a yaptı. Ancak Kızılhan, ikinci çeki tahsil edemedi. Çek karşılığında borç veren kişiler, 5 milyon dolarlık çekin vadesi dolunca icra işlemi başlatarak, Kızılhan'a ait Arma Elektropunch adlı şirketin hesaplarına bloke koydurdu.

MİT'çiyim diyen kişiye bir milyon dolar teklif etti

İndependent'in haberine göre iddianamede, Kızılhan'ın 2018 yılının Kasım ayında savcı Lütfi Karabacak ve rüşvete aracılık etmekle suçlanan ve Karabacak tarafından MİT personeli olarak tanıtılan Murat Ayyıldız'la bir araya gelerek yaşadığı durumu aktardığı, çekini icraya koydurtan kişiler hakkında işlem yapılmasını istediği, bunun karşılığında da bir milyon dolar ödeme yapacağı ileri sürüldü.

Savcı, "Nöbetçi olduğum gün gelin" demiş

Karabacak'ın ise 10 Kasım 2018'de nöbetçi savcı olduğunu belirterek, şikâyet dilekçesini o gün verilmesini istediğinin belirtildiği iddianamede, bunun karşılığında 100 bin dolar peşin, 900 bin dolar da işlem yapıldıktan sonra ödeme yapılacağı konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Savcı, operasyon yapıp gözaltına aldırdı

Kızılhan'ın avukatı aracılığıyla 10 Kasım 2018'de Mahmut Ak, Kamber Ocaklı, Serdar Çınar ve Mehmet Uğur Karadağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği iddianamede, savcı Lütfi Karabacak'ın şüpheliler hakkında işlem başlattığı ve toplanan delillerden sonra 1 Ocak 2019'da gözaltı kararı çıkarttığı ve şahısların gözaltına alındığı ifade edildi.

Savcı karşı taraftan da rüşvet aldı iddiası

Gözaltı işleminin ardından Kızılhan'ın 5 milyon dolarlık çeki karşılığında ödeme yapmayan ve icra işlemi başlatanlar arasında yer alan Kamber Ocaklı, Serdar Çınar ve Mehmet Uğur Karadağ dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak Ocaklı, Çınar ve Karadağ'a liderlik ettiği ileri sürülen Mahmut Ak, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Murat Ayyıldız'ın verdiği ifadeye göre, savcı Lütfi Karabacak, 250 bin dolar rüşvet alarak, Mahmut Ak'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmedi. Savcı Lütfi Karabacak, hem Burak Çağlan Kızılhan'dan, hem de dolandırıcılığa liderlik ettiği ileri sürülen Mahmut Ak'tan rüşvet aldı.

Savcı 1 milyon dolarlık rüşveti tahsil edemeyince

Ayrıca Karabacak, Kızılhan'dan alacağı iddia edilen 100 bin doları peşin 900 bin doları işlem bittikten sonra toplamda bir milyon dolarlık rüşvetin tamamını tahsil edemedi. Rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen Murat Ayyıldız, savcılık ifadesinde Karabacak tarafından Kızılhan'ın avukatına gönderildiğini, Kızılhan'ın avukatının 60 bin dolar para ve "Kalan 540 bin dolar" yazılı bir kağıt verdiğini söyledi. İddianamede, Karabacak'ın hafta sonu olması nedeniyle Ayyıldız'ı protokol kapısında karşılayıp adliyeye soktuğunun kamera kayıtlarıyla tespit edildiği de belirtildi.

Savcı aracıya parasını vermemiş

İddianamede, Karabacak'ın rüşvete aracılık etmesi karşılığında 100 bin dolara anlaştığı Ayyıldız'a ödemeyi yapmadığı da kaydedildi. Savcı Lütfi Karabacak ise ifadesinde Murat Ayyıldız'ın tutuklanmasından sonra rüşvet konusunu uydurduğunu savundu.

İlk duruşma 20 Mayıs'ta

5 Şubat'ta mahkemeye sunulan iddianame kabul edilerek, Kızılhan, ortağı Hasan İnce ve rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla yargılanan ve başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Murat Ayyıldız hakkında dava açıldı. Kızılhan ve İnce 'rüşvet vermek' suçunu, Ayyıldız ise 'nüfuz ticareti' suçunu işlediği iddiasıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 20 Mayıs'ta İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcı Lütfi Karabacak ise, 'rüşvet almak' suçu kapsamında Yargıtay'da yargılanıyor.

FB yöneticisi Kızılhan: Masum ve mağdurum

Davayla ilgili konuşan Kızılhan, "Masum ve mağdurum. Ben dolandırıldım ve suç duyurusunda bulundum. Kimseye rüşvet vermedim" dedi.

Savcı Lütfi Karabacak'ın 'FETÖ Borsası'yla ilişkisi

FETÖ'den yargılananlara menfaat karşılığında yardım edilmesi, FETÖ Borsası olarak adlandırılıyor. Savcı Lütfi Karabacak, bir başka savcı İsmet Bozkurt'la birlikte 'FETÖ Borsası' iddiasıyla açığa alınmış, haklarında dava açılmıştı. Karabacak, 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Karabacak ayrıca, hakkındaki iddialar nedeniyle, 17 Ocak'ta Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınmıştı.