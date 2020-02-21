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İsrail Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs İsrail'de de görüldü

ÇİN 'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bu kez İsrail'de görüldü. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. İran'da ise 13 kişide daha virüs tespit edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.

1 kişi de tespit edildi

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından 1 kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı. Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

4 İsraillinin tedavisi sürüyor

Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

13 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

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