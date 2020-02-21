Bakan Soylu böyle uyardı: Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz

"Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız" ifadelerini kullandı.

'Trafikte Küçük Hata Yoktur' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, "2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalma var. Bu hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Can kaybı sayısı

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamasında şunlara değindi: 2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalış elde ettik. Bu, hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 7 bin 427, bizim 2017'deki can kaybımızdır. 6 bin 675, bizim 2018'deki can kaybımızdır. İnşallah bu yıl 5 bin 500 ile kapatacağız. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz. Daha az olursa bundan memnuniyet duyarız. Tartışma konusu olan maket trafik araçları konusunda, en çok kaza yapan bölgelere konuldu ve yüzde 23'ün üzerinde o bölgedeki kazaları azalttı.

Hız koridoru

Türkiye'ye ortalama hız koridordu kavramını kazandırdık. Bu konuda en çok Ulaştırma Bakanlığı bize itiraz etti. 'Biz bu otoyollardan para kazanıyoruz, hız sınırı koyarsanız biz kaybederiz' dedi. Hız koridoru ile beraber, o otoyollarda kaza oranı yüzde 23 azaldı. Özellikle otoyollarda kaza oranını azaltmak dünya literatüründe kolay kazanılabilecek bir iş değildir. Maket trafik araçlarının bulunduğu 3 km yarı çapında kazalarda ölüm sayısı yüzde 26.40, ölümlü kaza sayısı yüzde 17.52 azaldı. Özellikle yaya öncelikli trafik anlayışı adımı ile yaya ölümlerinde ciddi bir azalış elde ettik" düşüncesini dile getirdi.

Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız.

"Uyuşturucu taşıyan TIR'lar çocuklarımıza eğitim veriyor"

Mobil trafik eğitim tırlarından da bahseden Bakan Soylu, şunları kaydetti: Sadece okullardaki eğitim değil, yaklaşık şu anda 4 TIR'ımız var, Milli Eğitim Bakanlığımız, polis, jandarma ile koordineli, tüm Türkiye ve öğrencelerimizi bu tırların içindeki simülasyonla eğitmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile, TRT ile protokol yaptık. 2 adet özel yapım mobil trafik tırımızı ilk önce emniyetle yola çıkarttık, sonra ona bir tane daha ilave ettik, şimdi bir de jandarmamıza ilave ettik. 2019 yılında 244 okulda 17 bine yakın öğrenciye eğitim verdik. TIR'larımızı nereden aldığımızı merak ediyor musunuz? Para vermiyoruz, hani bu TIR'lar uyuşturucu taşıyorlar ya, onlara el koyuyoruz, uyuşturucu taşımıyorlar artık, çocuklarımıza eğitim veriyorlar.

"Kurallara uymazlarsa..."

Otobüs şirketi sahiplerine seslenen Soylu, en güvensiz yolculuğun otobüste yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Dünyanın en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Kusura bakmayın, Türkiye'de şuan en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur. Otobüs firmalarına sesleniyorum, kurallara siz uyun. İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. iki ehliyeti alıyorlar, uyumak dinlenmek yok. Ehliyetin bir takometreden çıkıyor diğeri giriyor. Bu bir cinayettir. Taksilerde trafik kazası toplam 0.9, kamyonlarda 1.1 otobüste 1.5. Böyle bir şeyi kabul etmememiz mümkün değil. Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız.